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ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

MASTERMIND OF FAKE CURRENCY RACKET
ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 4:04 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 4:12 PM IST

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ਹਰਿਦੁਆਰ: ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰੈਕੇਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪਵਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

'ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਛੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਵਨ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਇਆਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।

Punjab fake notes recovered
ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ (ETV BHARAT)

'ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ'

ਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਿੰਕੂ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ₹84,500 (₹500 ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹਰਿਦੁਆਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹10,000 ਦੇ ਨੋਟ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

'ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ'

10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਟਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਰਿਮਾਂਡ (ਪੀਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਗਈ। ਟੀਮ ਨੇ 32 ਸਾਲਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ (ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨੂੰ ₹5,000 ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ 52 ਸਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਮੁੱਦਲ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ 'ਬਾਪੂ ਦਾ ਢਾਬਾ' ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ।

'ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ'

ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਵਨ ਇੱਕ ਢਾਬਾ (ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ) ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੁਖਬੀਰ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ₹50,000 ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ।

ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ₹50,000 ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।-ਅਭੈ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ

ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਰਿਮਾਂਡ (ਪੀਸੀਆਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 58 ਸਾਲਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ), 29 ਸਾਲਾ ਟਿੰਕੂ (ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ), 20 ਸਾਲਾ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ), ਅਤੇ 47 ਸਾਲਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ (ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ) - ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

Last Updated : July 12, 2026 at 4:12 PM IST

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MASTERMIND OF FAKE CURRENCY RACKET
PUNJAB FAKE CURRENCY
ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਲਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਗਿਰੋਹ
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