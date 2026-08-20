ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ 2018 ਦੀ!
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ’, ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ‘ਲਿਮਿਟੇਡ’।
Published : August 20, 2026 at 2:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ paid Trollers ਨੇ।’’
ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ paid Trollers ਨੇ । https://t.co/hiHP9g43Xz— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 19, 2026
This is an video from 2018 @pradip103 pic.twitter.com/RGlLfaSgnC— Mohammed Zubair (@zoo_bear) August 19, 2026
Once again, @harbhajan_singh is caught spreading misinformation about Punjab. This shows how aggressively he is pushing BJP’s anti-Punjab narrative.— Vikash Kedia (@VickyKedia) August 19, 2026
The video he is sharing is from 2018, four years before the AAP government came to power in Punjab.
Facts matter.
Political… https://t.co/ZotNFL5Yuv pic.twitter.com/LMHSjZy9VS
Once again, @harbhajan_singh is caught spreading misinformation about Punjab and AAP Govt He is aggressively pushing BJP’s anti-Punjab narrative— Gurvinder Singh🇮🇳 (@gurvind45909601) August 20, 2026
The video he is sharing is from 2018, four years before AAP Govt came to power in Punjab.
YT Link: https://t.co/46SlxxM3Sg https://t.co/NJFJopDLn3
1. ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
2. ਕੁਰਾਲੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
3. IPL ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ “ਕੁੱਤਾ” ਅਤੇ “ਟੌਮੀ” ਵਰਗੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।
4. ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ: ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ।