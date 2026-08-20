ETV Bharat / bharat

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨਿਕਲੀ 2018 ਦੀ!

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ’, ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ‘ਲਿਮਿਟੇਡ’।

Rajya Sabha member Harbhajan Singh
ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ (ANI (canva))
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 2:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਜੀ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ paid Trollers ਨੇ।’’

Harbhajan Singh's social media post
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ (@Harbhajan Singh X)
ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਮਿਲੀ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ‘Very Bad Condition -- Ladies Toilet At Punjab School’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ Daas Harjit Singh ਨਾਂਅ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲਾ (ਜਲ੍ਹਣ) ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ‘ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ’ ਦੀ ਟੀਮ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਾਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ’ਤੇ ਭੱਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਕਟ-ਚੈੱਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ।’’
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੱਖੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ:ਵਿਕਾਸ਼ ਕੇਡੀਆ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਂਟੀ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ 2018 ਦੀ ਹੈ।"'ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੀ' ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।"'ਮੋਹਿਤ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"'ਹੋਡੋਰ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਫੇਕ ਟਵੀਟ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2018 ਦੀ ਹੈ। ਭੱਜੀ ਪਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈ।"
ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ‘ਲਿਮਿਟੇਡ’ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਭੱਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਲਿਮਿਟੇਡ’ ਯਾਨਿ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਿਰੇ ਭੱਜੀਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ:


1. ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭੱਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।


2. ਕੁਰਾਲੀ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਾ: ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।


3. IPL ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ “ਕੁੱਤਾ” ਅਤੇ “ਟੌਮੀ” ਵਰਗੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ।


4. ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ: ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ।

TAGGED:

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਟਰੋਲਿੰਗ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ
POOR CONDITION OF PUNJAB SCHOOL
HARBHAJAN SINGH IN CONTROVERSY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.