ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਮੁਬਾਰਕ: ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮਨਾਏਗਾ ਜਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2026 ਮੁਬਾਰਕ: ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮਨਾਏਗਾ ਜਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ
ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 8.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੀਕ ਰੇਖਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Published : December 31, 2025 at 2:12 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ 2026 ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕੀਵਰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ! ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ (31 ਦਸੰਬਰ) ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੜੀ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ 2026 ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 2025 ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ 2026 ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸ਼ਨ ਦੂਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੀਕ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰੀਬਾਤੀ (ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਪੂ), ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ 1995 ਵਿੱਚ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੀਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟਾਪੂ ਇੱਕੋ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰੀਤੀਮਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮੇਂ (IST) ਦੇ ਲੱਗਭਗ 3.30 ਵਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 8.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਸਮੋਆ ਅਤੇ ਟੋਂਗਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਉਣਗੇ
|ਕ੍ਰਮ
|ਸਥਾਨ
|ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
|1
|ਕਿਰੀਬਾਤੀ
|ਦੇਰ ਰਾਤ 12:00 ਵਜੇ, ਜਨਵਰੀ 1
|2
|ਸਮੋਆ
|ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|2
|ਟੋਂਗਾ
|ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|2
|ਟੋਕੇਲਾਉ
|ਰਾਤ 11:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|3
|ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
|ਰਾਤ 10:45 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|4
|ਰੂਸ
|ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|4
|ਫਿਜੀ
|ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|4
|ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ
|ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|4
|ਨੌਰੂ
|ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|4
|ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫੁਟੁਨਾ
|ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|4
|ਟੁਵਾਲੂ
|ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
|5
|ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
|ਰਾਤ 09:30 ਵਜੇ, ਦਸੰਬਰ 31
ਨੋਟ: ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਰੀਬਾਤੀ
ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਨਾਮ ਨੂੰ "ਕਿਰੀਬਾਸ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਗਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ti" ਅੱਖਰ ਨੂੰ "s" ਵਜੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਟਾਪੂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ
- ਜਨਸੰਖਿਆ: ਨਵੀਨਤਮ ਜਨਗਣਨਾ (2020) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗਭਗ 1,20,000 (1.2 ਲੱਖ) ਲੋਕ।
- ਆਬਾਦੀ ਵੰਡ: ਸਮੋਆ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਗਿਲਬਰਟ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੱਖਣੀ ਤਾਰਾਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਣਤਾ: ਦੱਖਣੀ ਤਾਰਾਵਾ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
- ਜਾਤੀ: ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ-ਕਿਰੀਬਾਤੀ (ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਅਨ), ਜੋ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ।
- ਉਮਰ ਬਣਤਰ: ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਗਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ; ਗਿਲਬਰਟੀਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਧਰਮ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਚਰਚ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ: ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੀਵਨ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
- ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਮੁੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੀੜ, ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਸਮੋਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਸਮੋਆ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ, ਸਮੋਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਂਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪੂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ
- ਜਨਸੰਖਿਆ: ਲਗਭਗ 202,000 ਲੋਕ (2021 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ)।
- ਜਾਤੀ: ਸਮੋਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੋਆ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 92-98% ਨਸਲੀ ਸਮੋਆ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਉਮਰ ਬਣਤਰ: ਸਮੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੈ।
- ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ: ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੋਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਨ। ਸਮੋਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੋਆ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਧਰਮ: ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਆ ਦਾ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨਲ ਈਸਾਈ ਚਰਚ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ, ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਚਰਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਈਵੈਂਜਲੀਕਲ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ: ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਪੀਆ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ਵਾਧਾ: ਸਮੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਉੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਿਰ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਵਾਸ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੋਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਸਮੋਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਅਖਿਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਆਬਾਦ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UTC-11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣ-ਆਬਾਦ ਬੇਕਰ ਅਤੇ ਹਾਉਲੈਂਡ ਟਾਪੂ (ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੀਕ ਰੇਖਾ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲੰਡਰ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।