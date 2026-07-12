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'ਬਾਉਲੀਆਂ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਭਿਆਨ

ਹਮੀਰਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

RATHORE WATER CONSERVATION HAMIRPUR
ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 12, 2026 at 2:00 PM IST

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ਹਮੀਰਪੁਰ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸਮਿਤ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ): ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ"। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਓਲੀਆਂ (ਰਵਾਇਤੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ) ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਓਲੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖੂਹ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਓਲੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੈਪਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ (Etv Bharat)

ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਘੱਟ ਗਈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੁੱਕ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਾਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (Etv Bharat)

ਬਾਓਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਨਾਦੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਓਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟਿੱਪਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਗੰਧਰਵ ਰਾਠੌਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਟਿੱਪਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ (Etv Bharat)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੰਧਰਵ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।"

ਹਮੀਰਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਰਹਾਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੂਤ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਗੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਸੀ ਗੰਧਰਵ ਰਾਠੌੜ ਖੁਦ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ।

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਹਮੀਰਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (Etv Bharat)

"ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ"

ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਲੇਖਣਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ, ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ' ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਟੈਪਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇਖਣ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੰਧਰਵ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਸਟੈਪਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਲਾਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨੌਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 430 ਸਟੈਪਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 250 ਲਈ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 400 ਤੋਂ 500 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਬਾਓਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ (Etv Bharat)

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ

ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਨੂੰ 'ਬਾਓਲੀ', ਨੌਣ ਜਾਂ ਖਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 'ਬਾਓਲੀ 0 ਪੂਜਨ' (ਸਟੋਪ-ਵੈੱਲ ਦੀ ਪੂਜਾ) ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਪ-ਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਥਾਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਸਨ।

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਬਾਓਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ (Etv Bharat)

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।- ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਹੈੱਡ (ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬ੍ਰਾਹਲਾਦੀ

ਵਰਿੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਕਰੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)

"ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ"

ਬ੍ਰਾਹਲਾਦੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪਹਾੜੀ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਤਲਬੰਦ ਖਣਿਜ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਣੀ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

BAOLI REJUVENATION HAMIRPUR
ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ (Etv Bharat)

ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਕੇਤ (ਸੁੰਦਰਨਗਰ), ਮੰਡੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੌਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਚੱਟਾਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਸਨ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਡਾ, ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। — ਗੰਧਰਵ ਰਾਠੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ

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ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ
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