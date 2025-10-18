ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਲ,ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : October 18, 2025 at 9:40 AM IST
ਚੇਨਈ: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰੋਸੇ ਗਏ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁੰਦਰਾ ਪਰਿਪੂਰਨਮ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ'
ਸੁੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਤਰੀ ਸੁੰਦਰਾ ਨੇ ਚੇਨਈ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
'ਸਿਰਫ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਚੇਨਈ ਦੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪੱਲਵ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀ ਸੁੰਦਰਾ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।