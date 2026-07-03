'ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ'
ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
Published : July 3, 2026 at 7:09 AM IST
ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੋਟੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। 2019 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਨੁਲ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕਲਿਆਣ ਰਾਜ ਸੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੀਮਾ ਜਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵੰਸ਼ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜੀਤੇਨ ਪਾਇੰਗ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਾਇੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 2018 ਵਿੱਚ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਬੀਆ ਖਾਤੂਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮੀਨੁਲ ਹੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਾਇੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "1974 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1951 ਦੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ।"