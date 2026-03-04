ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਾਰ ਵੇਚ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : March 4, 2026 at 11:47 AM IST
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 10 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਬਤ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ
ਬੀਐਨਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ, ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿਵਾਏ ਗਏ।