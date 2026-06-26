ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ !,ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਧਕ !,ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Published : June 26, 2026 at 3:21 PM IST
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ/ਹਰਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਕਿਤ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਾਈਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਰੁਣ ਨੇ "ਸਾਈਬਰ ਯਾਨ" ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਨੇ "ਸਾਈਬਰ ਸੈਂਟੀਨੇਲ" ਨਾਮ ਹੇਠ ਕਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਜੂਦ ਹੈ।
10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ
ਏਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪੂਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਸੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ, ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਏਸੀਪੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।"
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