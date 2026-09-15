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ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਾ: ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, FIR 'ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਜੁੜੀ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ, ਪਲਵਲ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਗੁੱਜਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਆ-ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਕੀ ਦਾਅਵੇ?

Gurugram Hit and run case
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat/PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2026 at 1:18 PM IST

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ਹਰਿਆਣਾ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸੀਆ ਉਰਫ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

SHO ਨੇ ਸੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਸੈਕਟਰ 56, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਘਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 56 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

ਸੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਸਲਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸੀਆ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੀਆ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘਸੀਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸਾਥੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਂਸਲਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਸੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਆ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ?

"ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੀ"

ਸੀਆ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੇਰੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁੱਤ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।" ਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਤੀਜੀ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?

"ਜੇਕਰ ਦੁਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ?"

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਲਈ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ?

ਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।

ਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ, "ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ" 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ? (ETV Bharat)

ਕੀ ਬੋਲੇ ਸੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ?

ਪੀੜਤਾ ਸੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰੌਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸੜਕ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਘਸੀਟ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਚੋਣ

ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਸੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਕਾਲਕਾਜੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ।" ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਰ ਮਾਲਿਕ?

ਕਾਰ ਮਾਲਿਕ ਕਰਤਾਰ ਗੁਰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਲਿਆਣਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੇਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਾਰ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਾ ਬੈਂਸਲਾ ਦਾ ਵਕੀਲ? (ETV Bharat)

ਪਲਵਲ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਗੁਰਜਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ, ਪਲਵਲ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਗੁਰਜਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵੀਨ ਬੈਂਸਲਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਾਈਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।

ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ, 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ। ਸੀਆ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲੀਆ ਆਰਐਸ 457 ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਸੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ (ਕਲਿਆਣ ਬੈਂਸਲਾ) ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ (ਸੀਆ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਆ ਕਈ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਘਸੀਟਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੀਆ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਾਈਕਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ।

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GURUGRAM BIKE RIDER ACCIDENT
TIKRI GURJAR VILLAGE PALWAL
GURUGRAM HIT AND RUN CASE
ਬਾਈਕ ਰਾਈਡਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ
KALYAN BAINSLA

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