ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਂਗ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਵਾਲੀ

ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਂਗ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਵਾਲੀ
ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : October 21, 2025 at 11:08 PM IST
ਗਵਾਲੀਅਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਵਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਗੋਂ 52 ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ
ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੰਤ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ 52 ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਰਿਹਾਅ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 52 ਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹ 52 ਕਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਿਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ
ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ।
ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਸੁਖ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗੁਰੂ ਜੈਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।