EXPLAINER: 'ਹਾਥੀ-ਘੋੜਾ' ਹੀ ਨਹੀਂ, 'ਮੱਛਰ' ਵੀ ਹੈ ਸਰਨੇਮ! ਜਾਣੋ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਰਨੇਮ ਪਿੱਛੇ ਅਨੋਖੀ ਕਹਾਣੀ
ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉਪਨਾਮ (Sername) ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਪਰੇਸ਼ ਦਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 3, 2026 at 1:07 PM IST
ਗੁਜਰਾਤ: ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਨਾਮ (ਸਰਨੇਮ) ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਨਾਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਉਪਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਾਇਲਟ, ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ "ਮੱਛਰ" ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਪਨਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ, ਮਾਂਕੜ, ਹਾਥੀ, ਘੋੜਾ, ਵਾਘ, ਸ਼ਿਆਲ ਅਤੇ ਮੰਕੋਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਨਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਨਾਮ ਹਨ...
ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ 180 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ 180 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਉਪਨਾਮ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਨਾਗਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਘੋੜਾ, ਮੰਕੋਡੀ, ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਕੋਡੀ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਵਰਗੇ ਉਪਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਕਸ਼ਤਰੀਏ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਨੇਮ
ਗੁਜਰਾਤੀ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਰਥ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਕਡ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰ ਭਰਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ। ਹਾਥੀ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਘੋੜਾ ਉਪਨਾਮ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਛਰ ਅਤੇ ਮਨਕੋਡੀ ਉਪਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਹਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਪੋਪਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਨਾਮ ਲੋਹਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਾਮ ਚਿਤਾਲੀਆ ਹਿਰਣ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਹਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿਰਨ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਿਡਰ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਬਾਘ (ਵਾਘ) ਹੈ। ਸ਼ਿਆਲ ਕਸ਼ੱਤਰੀਆ, ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਉਪਨਾਮ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਘਸੀਆ ਅਤੇ ਭੇਣਸਾਨੀਆ ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੋੜਾਸਰਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਪਾਲਕ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ-ਅਧਾਰਤ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਉਪਨਾਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸੋਜਿਤਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਝਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢੋਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀਆ, ਮੋਰਡੀਆ, ਸੋਰਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਥੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਦੀਆਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਦਰਾ ਅਤੇ ਨਦੀਆਦਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਨਾਮ ਅਪਣਾਏ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਗਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਸਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਨਾਵਿਲ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸਾਈ ਉਪਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਟੀਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਦਕਿ ਮੁਗਲ-ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਅਮੀਨ, ਨੂੰ ਅਮੀਨ ਉਪਨਾਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲੰਕੀ, ਪਰਮਾਰ, ਚੌਹਾਨ, ਵਘੇਲਾ, ਕਾਠੀ, ਝਾਲਾ, ਰਾਠੌੜ, ਚਾਵੜਾ, ਜਡੇਜਾ, ਚੁਡਾਸਮਾ, ਪਧਿਆਰ ਅਤੇ ਡਾਭੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਠਾਕੋਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਨਾਮ ਠਾਕੋਰ, ਮਕਵਾਨਾ, ਖਖਾਰੀਆ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰਵਾਡੀਆ ਹਨ। ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਠੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਚਰ, ਖੁਮਾਨ, ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਧੰਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਨਾਮ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਏ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਨਾਮ ਅਪਣਾਏ। ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਬਟਲੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾਰੂਵਾਲਾ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਨਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਰੂਚ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਭਰੂਚਾ ਅਤੇ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਉਪਨਾਮ ਹਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਖੇੜਾਵਾਲਾ, ਕਬਰੀਵਾਲਾ, ਬਕਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਂਟਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਉਪਨਾਮ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਨਾਮ
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਸਾਲੇ, ਅਤਰ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਕਸੀ ਉਪਨਾਮ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਪਨਾਮ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੀਆ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਮਰਫਤੀਆ ਵਰਗੇ ਉਪਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਚੀਆ ਅਤੇ ਖੰਟ ਵਰਗੇ ਉਪਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਭੀਲ, ਨਾਇਕਾ, ਤੜਵੀ ਅਤੇ ਗਮਿਤ ਵਰਗੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਵਲ, ਨਾਥ, ਵਾਦੀ, ਵਣਜਾਰਾ, ਮਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਾਘੇਰ ਵਰਗੇ ਉਪਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ।
ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਵਿਦਯੁਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਬਾਇਲੀ ਰਾਜ ਸਨ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਪਨਾਮ ਆਮ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਉਪਨਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਨਾਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ।
ਡਾ. ਵਿਦਯੁਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਪਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਨਾਗਰ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਨਾਮ ਮੱਛਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਕਸ਼ਤਰੀਆ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਡਨਾਗਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਉਪਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਘੋੜਾ, ਹਾਥੀ, ਮੱਛਰ, ਜਾਂ ਮਾਂਕਡ ਵਰਗੇ ਉਪਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤ ਭਰ ਦੇ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਡਨਾਗਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਵਿਦਯੁਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਡਨਗਰੀ ਕਸਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਸ-ਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਪਨਾਮ ਅਪਣਾਏ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਟੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਰਾਣੀ, ਗਠੀਆ, ਗੋਂਡਾਲੀਆ, ਜਾਂ ਮੋਰਡੀਆ। ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਨਾਮ ਅਪਣਾਏ।"
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਾਡੀਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਿਲੀਮੋਰੀਆ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਪਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਉਪਨਾਮ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।"
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਉਪਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਨਾਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।