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ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, 15 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ

GANDHINGAR SLAB COLLAPSES: ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, 12 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ।

GANDHINGAR SLAB COLLAPSES
ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ (PTI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 10, 2026 at 12:30 PM IST

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ਗੁਜਰਾਤ: ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਕੁਡਾਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸ ਗਏ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸੱਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਾਤ ਦਾ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁਡਾਸਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ 12 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਰੇ 12 ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (SDRF), ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (NDRF) ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਕੁਡਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ, ਕੁਡਾਸਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਕਰੀਟ ਸਲੈਬ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮੇ ਭਾਰੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 12 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ "ਬੌਸ ਕੀ ਦ ਐਂਪਾਇਰ" ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਊ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਰਬਨੀਆ ਕਰਾਸਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਮਜਬੂਤ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਰਸ਼ ਸਲੈਬ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਚੇਨ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਢਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਨ ਕੰਕਰੀਟ, ਸਟੀਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਾਰ ਅਤੇ ਸਟੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਡਿੱਗ ਗਈ।

ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਸੰਘਵੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੀ.ਐਸ. ਮਲਿਕ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲੋਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਜੀਐਮਸੀ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

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ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਦਸਾ
15 WORKERS RESCUED GUJARAT

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