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ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਵਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

DEOGHAR POLICE
ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ (Etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 13, 2026 at 10:08 AM IST

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ਦੇਵਘਰ: ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਲੈ ਗਈ।

ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਦੇਵਘਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਐਮਬੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਵਘਰ ਪਹੁੰਚੀ।

ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇਵਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨੀਬਾਗ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਮੂਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਵਘਰ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ।

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ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ
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