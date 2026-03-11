ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਾਕੇ
ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ।
Published : March 11, 2026 at 4:32 PM IST
ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਸ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੂਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਦੇ ਹੋਜੀਵਾਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
#WATCH | Gujarat | Fire breaks out at a chemicals factory in Surat's Sachin GIDC area. More than 10 fire engines have arrived to extinguish the blaze. Efforts are underway to bring the fire under control. pic.twitter.com/BkMA2BDIpZ— ANI (@ANI) March 11, 2026
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਡਰੱਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਘਣਾ ਗੁਬਾਰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਸੂਰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੈਮੀਕਲ ਅੱਗ ਕਾਰਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੋਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੂਲਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।