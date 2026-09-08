ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
Published : September 8, 2026 at 4:56 PM IST
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਸੁਮਲ ਉਰਫ਼ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
'ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ'
ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਾਰਦਿਕ ਦਵੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
'ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ'
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।