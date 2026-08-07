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ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਾਹਿਤਕ ਹਵਾਲੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

Gujarat HC
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 7, 2026 at 9:43 AM IST

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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਰਾਛਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।

ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਾਛਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਔਰਤ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਵਕੀਲ ਪੱਖ ਦਾ ਇਸਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਬੱਚੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਮਾਈਮਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਿਆਂਦਾ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।

ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ

ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਧੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ "ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ" ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਕਰੁਣਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਜੇ ਚੰਦਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਗੁਡੀਕਾਂਤੀ ਨਰਸਿਮਹੁਲੂ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੈਦ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ₹25,000 ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਮਕਾਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 45 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 13ਵੇਂ ਪਉੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: "ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ।" ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਨਾਲਾਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਚਨਾ "ਮਾਨਵਿਨੀ ਭਵਾਈ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1899 ਦੇ ਛਪਾਨੀਆ ਅਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ: ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ "ਲੇਸ ਮਿਸੇਰੇਬਲਜ਼" ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਨ ਵਾਲਜੀਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅਰਸਤੂ, ਵਿਕਟਰ ਹਿਊਗੋ ਅਤੇ ਚਾਰਲਸ ਡਿਕਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭੁੱਖ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

STARVING GIRL DEATH CASE
BEATING DAUGHTER TO DEATH
GUJARAT HC VERDICT
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
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