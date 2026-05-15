ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ' ਬਣੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ !
ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Published : May 15, 2026 at 8:34 AM IST
ਗੁਜਰਾਤ/ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਰਾਜਕੋਟ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ (ਨਾਗਰਿਕਤਾ) ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ੳਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਭਾਰਤ
ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਅਸਲੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗੜਬੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 'ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਜਾਂ 'ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਕੋਟ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ' ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ (ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ) ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ
ਕਲੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਧੀ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਪੀ. ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।