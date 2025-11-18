ETV Bharat / bharat

ਚੱਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਚਾਰ ਲੋਕ

ਮੋਡਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

Ambulance catches fire in Gujarat
ਚੱਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025

2 Min Read
ਅਰਾਵਲੀ (ਗੁਜਰਾਤ): ਮੋਡਾਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਰਣਸਾਈਦ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ।

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਚਾਰ ਲੋਕ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹੀਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੋਡਾਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ, ਚੱਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਨਰਸ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

Gujarat: Fire breaks out in moving ambulance
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੱਲਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।

Gujarat: Fire breaks out in moving ambulance
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ

ਮੋਦਾਸਾ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮਹੀਸਾਗਰ ਦੇ ਲੂਨਾਵਾੜਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਮੋਚੀ (38) ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ, ਮੋਡਾਸਾ ਦੇ ਰਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਔਰੇਂਜ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਣਜਾਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਡਰਾਈਵਰ, ਅੰਕਿਤ ਰਾਮ ਠਾਕੋਰ (24) ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਗੌਰੰਗਕੁਮਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਮੋਚੀ (40) ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ, ਗੀਤਾ ਉਰਫ਼ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਮੋਚੀ (60) ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ ਮੋਚੀ, ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ, ਔਰੇਂਜ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀਲਾਲ ਰੇਟੀਆ (30) ਅਤੇ ਨਰਸ ਭੂਰੀ ਰਮਨ ਮਨਤ (23), ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

