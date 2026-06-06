ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ: ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਚੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪਾਇਲਟ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਏਰਨਾਕੁਲਮ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਾਣੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Published : June 6, 2026 at 8:53 PM IST
ਬਿਤਰਗੁੰਟਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਟਲ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1:00 ਵਜੇ ਸਿੰਗਾਰਾਇਆਕੋਂਡਾ ਅਤੇ ਉਲਾਵਾਪਾਡੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਜੈਰਾਮ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨੱਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 12616) ਅਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਿੰਗਾਰਾਯਕੋਂਡਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਏਰਨਾਕੁਲਮ-ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 22816) ਡਾਊਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇੰਜਣ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਅੰਜਈਆ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਲਾਵਾਪਾਡੂ ਯਾਰਡ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ
ਜ਼ਖਮੀ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਉਲਾਵਾਪਾਡੂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਓਂਗੋਲ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RPF) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਇੰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਜੀਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਜੋ ਕਿ ਉਲਾਵਾਪਾਡੂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੁਕੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਯਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ 3:20 ਵਜੇ ਬਿਤਰਗੁੰਟਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।