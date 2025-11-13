ETV Bharat / bharat

ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਾ 'ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼'

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Maulvi's family comes forward
ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਹਾ 'ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼' (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 13, 2025 at 11:26 AM IST

ਨੂਹ: ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੌਲਵੀ (Etv Bharat)

"ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ"

ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਦੇ ਨੂਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਦੇ ਭਰਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੱਦਾਮ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਬੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਿੰਗਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।' ਉਹ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ

ਭਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਾ. ਮੁਜ਼ਮਿਲ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧੌਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।"

