ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾੜਾ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ
ਤਲਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
Published : November 26, 2025 at 1:55 PM IST
ਹਿਸਾਰ (ਹਰਿਆਣਾ): ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗਲੈਮਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾੜਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲਾੜੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਲਾੜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ
ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਵਾਨੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੌਰਾਨ, ਲਾੜਾ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਿਵਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਨ ਮੌਜੂਦ
ਸਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਮਿੱਤਰਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਧੀ ਮਮਤਾ ਵਰਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਨੀ ਰਾਏਕਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੌਲਤਰਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਹਿਤੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ
ਧੀ ਦੇ ਚਾਚਾ, ਜਗੇਰਾਮ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਐਮਬੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਲਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।