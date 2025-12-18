ETV Bharat / bharat

ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ, ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੋਤਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।

GRANDMOTHER SELLS GRANDSON
ਦਾਦੀ ਨੇ ਪੋਤਾ ਵੇਚਿਆ (Getty Image)
Published : December 18, 2025 at 7:49 PM IST

ਬਿਹਾਰ/ਭੋਜਪੁਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਾਹੀਂ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ

ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਧਾਨੀ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਓਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਾਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਧਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਪੁਰ ਅਤੇ ਗਧਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੱਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਗਭਗ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਆਰਾ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੂਰਿਆਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੰਕਾਡੀਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲੀਪ ਉਰਫ਼ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਦਿਨਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪੇ

ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲੀਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਧਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

"ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜੋ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ। ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲੀਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" - ਕਮਲਜੀਤ, ਗਧਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੈਦ

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗਭਗ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ।

ਸੱਸ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰ

ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

"ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੈਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਿਆਓਂ ਪੀਐਚਸੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। 7 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚਾਂਦਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਪੀੜਤਾ

ਛੱਠ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋੜਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਜੀਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਛੱਠ ਤਿਉਹਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਆਏ ਸਨ।

