ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਦੋਤਰਾ, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਨਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 17, 2026 at 6:39 PM IST

ਮੀਰਿਆਲਾਗੁਡਾ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ): ਨਾਲਗੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਰਿਆਲਾਗੁਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਨ ਨਾਨਾ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਤਰਾ ਬਚ ਗਿਆ।

'ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਾ'

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਰਯਾਲਾਗੁਡਾ ਮੰਡਲ ਦੇ ਯਾਦਗਰਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਰਪੰਚ ਕਾਂਤੂ ਨਾਗਮਾ ਅਤੇ ਵੈਂਕੰਨਾ (53) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਧੀ, ਸ੍ਰਾਵਣੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਲੋਹਿਤਾ (6) ਅਤੇ ਹੇਮਾਂਸ਼ (5)। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:15 ਵਜੇ, ਵੈਂਕੰਨਾ ਆਪਣੇ ਤੋਦਰੇ ਅਤੇ ਦੋਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੇਮਾਂਸ਼, ਜੋ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਣੇ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵੈਂਕੰਨਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਵੀ ਤਿਲਕ ਗਿਆ।

'ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ'

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਂਕੰਨਾ ਦੀ ਦੋਤਰੀ ਲੋਹਿਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭੱਜੀ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮਈਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਦੁਲੂ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਗਿਆ। ਵੈਂਕੰਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

'ਟੋਏ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ'

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈਦੁਲੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹੇਮਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਯਾਲਾਗੁਡਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ, ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਂਕੰਨਾ ਆਪਣੀ ਦੋਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੋਤਰਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਂਕੰਨਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

