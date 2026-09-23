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ਨਾ ਫੁੱਲ, ਨਾ ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਬੱਪਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ

26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ANESH PANDAL CURRENCY DECORATION
26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਬੱਪਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 23, 2026 at 9:04 PM IST

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ਗੁਜਰਾਤ/ਅਮਰੇਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਬਹੁਤ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਵਰਕੁੰਡਲਾ ਦੇ ਗਣਪਤੀ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਬੱਪਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ (Etv Bharat)

ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ

ਗਣਪਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਵਰਕੁੰਡਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ, ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਥੀਮ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਜਾਵਟ

ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਵਰਕੁੰਡਲਾ ਦੇ ਜੇਵੀ ਮੋਦੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਗਣੇਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਜਾਵਟ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਏ ਗਏ "ਲੱਖਪਤੀ ਗਣਪਤੀ" ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ANESH PANDAL CURRENCY DECORATION
ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Etv Bharat)

15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੋਖੀ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ

ਹਰ ਸਾਲ, ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, "ਲਖਪਤੀ ਗਣਪਤੀ" ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਸਜਾਵਟ ਨੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਅਨੋਖੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਲੱਖਪਤੀ ਗਣਪਤੀ' ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਇਕੱਠੀ

"ਲੱਖਪਤੀ ਗਣਪਤੀ" ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਵਰਕੁੰਡਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂਲਾ, ਜਾਫਰਾਬਾਦ, ਧਾਰੀ, ਬਾਗਸਾਰਾ ਅਤੇ ਵਾਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ, ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ANESH PANDAL CURRENCY DECORATION
ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ (Etv Bharat)

ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਬਣੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ "ਗਣਪਤੀ ਬਾਪ ਬਣਿਆ ਲੱਖਪਤੀ!" ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵੰਦਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਵਰਕੁੰਡਲਾ ਵਿੱਚ ਲਖਪਤੀ ਗਣਪਤੀ ਪੰਡਾਲ, ਇਸ ਗਣੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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TAGGED:

GANESH PANDAL CURRENCY DECORATION
ਅਮਰੇਲੀ ਗਣੇਸ਼ ਤਿਉਹਾਰ
GANPATI SHRINE ADORNED WITH DOLLARS
ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਗਣੇਪਤੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ
ANESH PANDAL CURRENCY DECORATION

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