ETV Bharat / bharat

ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਭਵਨ, ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਸੁਕ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹਨ।

TAMILNADU GOVERNOR TVK VIJAY
ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 7, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਗਾ ਵੇਤਰੀ ਕਜ਼ਾਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ 34.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 118 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਪੇਰਾਮਬੁਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਈਸਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤ 107 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ 11 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਐਮਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥੈਗਲ ਕਾਚੀ (ਵੀਸੀਕੇ) ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਸੀਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਮੱਕਲ ਨੀਧੀ ਮਾਇਅਮ (ਐਮਐਨਐਮ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਚੇਨਈ ਦੇ ਗਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਵੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਵੀਕੇ ਵਰਕਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਲਵਮ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀਕੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"

TAGGED:

FORM GOVERNMENT TN GOVT
TVK VIJAY
ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਜੇ
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ
TAMILNADU GOVERNOR TVK VIJAY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.