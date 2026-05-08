ਥਾਲਪਤੀ ਵਿਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਵਿਜੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 8, 2026 at 9:00 PM IST

ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀਕੇ ਮੁਖੀ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਜੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ।

"ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੁਣ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 118 ਹੈ"

ਟੀਵੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ 108 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 118 ਮੈਂਬਰੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ), ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ), ਅਤੇ ਵੀਸੀਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੁਣ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 118 ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ 108 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਿਤ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ 234 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 118 ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੀਵੀਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 113 (108+5) ਹੋ ਗਈ।

"ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਲੇਕਰ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੀਵੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਸਮਰਥਨ" ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ (ਸੀਪੀਆਈ) ਨੇ "ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ "ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ" ਦਿੱਤਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ "ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ" ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

