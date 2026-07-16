ਇਸਰੋ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : July 16, 2026 at 10:39 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਰੋ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਗਨਯਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਆਰਐਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਹੁਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੁਣ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ "ਗੰਭੀਰ" ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਯੂਆਰ ਰਾਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਮਨੋਬਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
"ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਪੱਧਰ"
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ "ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਪੱਕ ਪੱਧਰ" 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਸ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗਗਨਯਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਮਨਾਥਨ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਇਸਰੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ-ਐਲ1 ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਮਨਾਥ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੇਨੱਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਗਨਿਕੁਲ ਕੌਸਮੌਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸਰੋ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਉਦਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇਸਰੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸਰੋ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਾਡਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ) ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਖਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।"