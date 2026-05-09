ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਸੀਡੀਐਸ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸੇਵਾ

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਸੇਵਾ (PIB)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 9, 2026 at 8:17 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਪੀਵੀਐਸਐਮ, ਏਵੀਐਸਐਮ, ਐਸਐਮ, ਵੀਐਸਐਮ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਦ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

'ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ'

ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜੀਓਸੀ-ਇਨ-ਸੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸਨ।

'ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਫਿਲ.'

ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ 8ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਬ੍ਰੈਕਨੈਲ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਫਿਲ. ਹੈ।

'ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ'

40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਮਾਂਡ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਨੋ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ 16 ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 168 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 17 ਮਾਊਂਟੇਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ, 2 ਕੋਰ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੇਜਰ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਅਟੈਚੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਈਸਟਰਨ ਕਮਾਂਡ ਵਿਖੇ ਕਰਨਲ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਫੌਜ) ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿਖੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ), ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਫੌਜ) ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੌਰਦਰਨ ਕਮਾਂਡ ਵਿਖੇ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

