ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਯੋਧਿਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : March 26, 2026 at 3:22 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਦਰੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (ਵਿਧਵਾਵਾਂ) ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ (Companion) ਵੀ ਲੈਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੇਲਵੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (1st AC), ਦੂਜੀ ਏਸੀ (2nd AC), ਅਤੇ ਏਸੀ ਚੇਅਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ।
The Government of India has issued an order to grant railway concession in the form of complimentary lifelong free travel in First Class/ 2 AC / AC Chair Car, along with one companion in trains of Indian Railways to the awardees of Sana/Nau Sena/Vayu Sena Medal gallantry… pic.twitter.com/JJXowv7rSR— ANI (@ANI) March 26, 2026
ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਤਮਗਾ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ 'ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ' ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 'ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਢਾਂਚੇ' (Framework of Cooperation) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ:
- ਪੱਧਰ-1 (ਗਰੁੱਪ ਡੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ: 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਪੱਧਰ-2 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ: 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
- ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ: ਪੱਧਰ-1 ਵਿੱਚ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਧਰ-2 ਵਿੱਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 14,768 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਤੁਰੰਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Contract) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਂ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਊਧਮਪੁਰ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ-ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ, ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।