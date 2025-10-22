ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ 2025: ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਲਾਓ ਇਹ ਅੰਨਕੂਟ ਦਾ ਭੋਗ

ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ 2025: ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੁਹੂਰਤ ਤੇ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ, ਲਾਓ ਇਹ ਅੰਨਕੂਟ ਦਾ ਭੋਗ
ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ।
Published : October 22, 2025 at 9:32 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੰਨਕੂਟ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਥੁਰਾ, ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਨੰਦਗਾਓਂ, ਗੋਕੁਲ ਅਤੇ ਬਰਸਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 56 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਬੇਸਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ (Govardhan Puja Muhurt)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਪਦਾ ਤਿਥੀ ਮੰਗਲਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:53 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 8:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯਤਿਥੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਸਾਫ਼, ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਜਾਂ ਵਿਹੜੇ 'ਤੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੰਗੋਲੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਕੂਟ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੋ
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤ ਪਿੱਛੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਗੋਵਰਧਨ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਗੋਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਥੋ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।