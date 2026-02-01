ETV Bharat / bharat

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, TCS ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 15H ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

SENIOR CITIZENS
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 1, 2026 at 7:43 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ 2026 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ

ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੁਣ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹਤ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 17 ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੱਤ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ TCS ਕਟੌਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ (TCS) ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ TCS ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ

ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 15G ਅਤੇ 15H ਲਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਡਿਪਾਜ਼ਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੀਡੀਐਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਛੇ-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖੁਲਾਸਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਏ

ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੰਜਿਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮੂਲ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਸੀਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ "ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਸ਼ਕਤੀ" ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

UNION BUDGET 2026
TAX RULES FOR SENIOR CITIZENS
BUDGET 2026
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026
BUDGET 2026 SENIOR CITIZENS

