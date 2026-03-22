ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 15 ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
Published : March 22, 2026 at 5:23 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (PMGKAY) ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਕਿੱਲੋ ਅਨਾਜ (5 ਕਿੱਲੋ x 3 ਮਹੀਨੇ) ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 75 ਕਿੱਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਲਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਾਊਂ ਵੰਡ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਦਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਬੰਪਰ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੰਡ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
e-KYC ਲਾਜ਼ਮੀ
ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ e-KYC ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।