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ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਸਕਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ

ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਕਾਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।

Gold smuggling worth 1 crore at Indore airport
ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ 'ਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ(Etv Bharat) ((Etv Bharat))
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 6, 2026 at 11:08 AM IST

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ਇੰਦੌਰ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ₹1.28 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.28 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI) ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੋਨਾ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ

DRI ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਧਾਤ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। DRI ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇੰਦੌਰ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, DRI ਟੀਮ ਨੇ 3-4 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

DRI ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ

ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1.28 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.28 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਵਿੰਦ ਪੋਰਵਾਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵ ਬਰਨਾਲੇ, ਅਮਨ ਗਹਿਲੋਤ, ਸੰਜੇ ਮੁੰਜੇ ਅਤੇ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਵਿੰਦ ਪੋਰਵਾਲ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਸੁਦੇਵ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਅਰਬ੍ਰਿਜ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਨਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

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ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰਆਈ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

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