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12ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗੋਲਡ

14 ਸਾਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ।

gold medalist 14 years old girl died
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (FILE)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2026 at 8:40 AM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ: ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਨੰਦਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸੰਜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਡੀਡੀਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਪ ਸਕਿੱਪਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਪਸਰਿਆ।

ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾ!

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਨਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਵਰ ਜੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਾ ਫਲੈਟ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਤ 9:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲਟਕਾਏ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਸਲ ਗਈ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਏਸੀਪੀ ਨੰਦਗ੍ਰਾਮ, ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 9:00 ਵਜੇ, ਨੰਦਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਹੈ, ਰਾਜਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਗਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 12ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਨੰਦਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

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GOLD MEDALIST STUDENT DIE
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਮੌਤ
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GHAZIABAD GIRL DIED

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