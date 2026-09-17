ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤਿਆਰ? ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ?

ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਣੇਸ਼ ਮੂਰਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤਿਆਰ? ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ?
Pani Puri Bappa: ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਚਰਚੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ।
Published : September 17, 2026 at 12:26 PM IST
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਬੱਪਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਗੂਸਨ ਕਾਲਜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੁਕਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਭੇਲ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਰਤੀ ਪੁਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ 21,000 ਪਾਣੀ ਪੁਰੀਆਂ (ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ) ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਗਣੇਸ਼ ਭੇਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੂਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਡਮੇਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ। ਆਪਣਾ ਭੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ
ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੁਰੀਆਂ (ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ) ਤੋਂ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਗੁਡਮੇਵਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਪੁਰੀ (ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ) ਤੋਂ ਬਣੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ - ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਮ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਬਾਂਸ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ 21,000 ਪਾਣੀਪੁਰੀਆਂ (ਗੋਲ-ਗੱਪਿਆਂ) ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਗਈ।
ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਐਫਸੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਛੋਟੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੱਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਪੁਰੀਆਂ (ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ) ਨਾਲ ਬਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਗਣਪਤੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰੀਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਸਰਜਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਵਿਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 21,000 ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਡਮੇਵਰ ਭਾਈ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੋਲ-ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਣਪਤੀ ਬਣੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਣਪਤੀ ਬੱਪਾ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੁਣੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਅਨੁਭਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟ, ਝਾਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਮੂਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 21,000 ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਤੋਂ 13 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਗਣਪਤੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਫਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।