ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।

ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ 'ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਰਾਜ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
Published : October 30, 2025 at 6:22 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ, 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ (ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ) ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਪਿਤ੍ਰੂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਦੁਰਗਾਸ਼ਟਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

30 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
  3. ਪੱਖ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  4. ਦਿਨ: ਵੀਰਵਾਰ
  5. ਤਰੀਕ: ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਅਸ਼ਟਮੀ
  6. ਯੋਗਾ: ਸ਼ੂਲਾ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸ਼ਰਵਣ
  8. ਕਰਨ: ਬਾਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਕਰ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:43 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:03 ਵਜੇ
  13. ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 01:42 PM
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 12:42 am (31 ਅਕਤੂਬਰ)
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 13:48 ਤੋਂ 15:13
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 06:43 ਤੋਂ 08:08

ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ:

ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 23:20 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ:
ਰਾਹੂਕਾਲ ਦੁਪਹਿਰ 1:48 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:13 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਗੋਪਾਸ਼ਟਮੀ
ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ
WORSHIPPING ANCESTORS
30 ਅਕਤੂਬਰ ਪੰਚਾਂਗ
PANCHANG

