ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੋ

ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਨਵਮੀਲਾ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 12, 2026 at 6:18 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2026, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦੀ ਨੌਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਯਮ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

12 ਜਨਵਰੀ ਪੰਚਾਂਗ

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਮਾਘ
  • ਪੱਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਨੌਮੀ
  • ਯੋਗ: ਧ੍ਰਿਤੀ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਸਵਾਤੀ
  • ਕਰਨ: ਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਧਨੁ
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 07:16 ਵਜੇ
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 05:42 PM
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 2:33 ਵਜੇ (13 ਜਨਵਰੀ)
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: ਦੁਪਹਿਰ 12:35 ਵਜੇ
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 08:34 ਤੋਂ 09:53
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 11:11 ਤੋਂ 12:29

ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 6:40 ਤੋਂ 20:00 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਵਾਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ, ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
8:34 ਤੋਂ 9:53 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

GODDESS DURGA
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ
ਮਾਘ ਮਹੀਨਾ
12 ਜਨਵਰੀ ਪੰਚਾਂਗ
