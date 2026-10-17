ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ, 61.7 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ,14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਧੇ ਗਰੀਬ
UNDP ਰਿਪੋਰਟ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
Published : October 17, 2026 at 7:40 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2005/06 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 55.1% ਆਬਾਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 646 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 2019/21 ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 16.4% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ UNDP ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਗਰੀਬੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 14.5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਝੱਲ ਰਹੇ ਚੌਤਰਫਾ ਤੰਗੀ: ਇਹ UNDP ਰਿਪੋਰਟ 108 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 6.3 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 1.2 ਅਰਬ ਲੋਕ (ਲਗਭਗ 5 ਵਿੱਚੋਂ 1) ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਤਰਫਾ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੱਧ-ਆਯਾਮੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 670.8 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 56% ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ/ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 418.5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 34.9% ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਭਾਵ ਉੱਚ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, 108.6 ਮਿਲੀਅਨ (9.1%) ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
53.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ: ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 53.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 952 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ: ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 120 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 61.7 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਹਨ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ)। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੱਚਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਉਪ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 35 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।
ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 18.1 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 46.1% ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 41% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 56.6% ਹੈ। ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 15% ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 17.8% ਹੈ।
ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਘਾਨਾ, ਸੇਨੇਗਲ, ਕੋਟ ਡੀ ਆਈਵਰ (ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ), ਮਾਲੀ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ, ਗਿਨੀ, ਲਾਇਬੇਰੀਆ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਕੀਨੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ (DRC), ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਕੈਮਰੂਨ ਆਦਿ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 56.8 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਚੁਫੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਝੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 83.3% ਲੋਕ ਯਾਨੀ 99.8 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 16.7% ਯਾਨੀ 20 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੁਫੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ 28.7% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 7% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬਿਜਲੀ, ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬੀਆ 'ਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬ: ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 108 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੁਫੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ 84.2% ਆਬਾਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। 21 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 18 ਦੇਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
14.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ: ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 84 ਤੋਂ 91% ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 14.5 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ। ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਲਣਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗਹਾਲ?: ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗਹਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ 32.8% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ 32.3% ਆਬਾਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੀਜੇ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਚੌਥੇ ਜਦਕਿ ਪਨਾਮਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ: ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 81.2% ਲੋਕ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 70% ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
15 ਸਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਧੇ 5.15 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ: ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.15 ਕਰੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਵਿਸ਼ਵੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
14.5 ਸਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ: ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੇ 2005/06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019/21 ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 14.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 41.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੀਨ-ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ: ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਯਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 9.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4.2% ਕਰਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 14.5 ਸਾਲ (2005/06 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019/21 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਚੁਫੇਰੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਲਿਆ ਸਮਾਂ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦਰ ਨੂੰ 30.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 11.5% 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ 10.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ 30.1% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 9.63 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚੁਫੇਰੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਘਿਰੇ: ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 38.3% ਆਬਾਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 9.63 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਐਨਡੀਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗਰੀਬੀ ਸੂਚਕਾਂਕ (MPI) ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।