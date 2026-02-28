ETV Bharat / bharat

ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਧੱਕਾ (ETV Bharat)
ਪਾਰਾਦੀਪ/ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ): ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਤਾਰਿਣੀ ਗਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਐਸਪੀ ਅੰਕਿਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਅਭੈਚੰਦਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਢਿੰਕੀਆ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਓਝਾ (31) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ (24) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।"

22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ ਲੜਕੀ

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤਸਿੰਘਪੁਰ ਦੇ ਤਿਰਤੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਮਨਾਥ ਓਝਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਲਾ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਰਹਿਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਲਾਸ਼

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਰਹਿਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਾਦੀਪ ਲੈ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਅੰਗੁਲ ਦੇ ਕਾਨਹਰੀ, ਸੰਬਲਪੁਰ ਦੇ ਕੁਚਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ!"

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਲੰਬੇ-ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਏਐਸਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਰਾ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

