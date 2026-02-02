ਬੱਸ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚੀ ਬੱਚੀ, ਦੇਖੋ CCTV ਵੀਡੀਓ
ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
Published : February 2, 2026 at 5:19 PM IST
ਕੋਝੀਕੋਡ (ਕੇਰਲ): ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, "ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਾਕੇ ਨਾ ਕੋਈ।" ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਝੀਕੋਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੱਸ ਦੀ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚ ਗਈ। ਇਸ ਚਮਤਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਝੀਕੋਡ ਦੇ ਕੋਡਿਆਥੁਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਟੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆ ਗਈ।
ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਬੱਸ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।