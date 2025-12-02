ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਪਿਤਾ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ

ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਪਿਤਾ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ!
Published : December 2, 2025 at 10:20 AM IST
ਨਾਂਦੇੜ/ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਨਾਂਦੇੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ (ਲਾਸ਼) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਤਲ ਬਾਰੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।"
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ
ਕੁੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਂਦੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ।
"ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਮਿਟ...ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ"
ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਤਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਮਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ (ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ) ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ।"
ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੰਦੂਰ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਤਲ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ-ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਤਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਕਤਲ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ।