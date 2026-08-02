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ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਧੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ'

ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

FORGIVING OVER ABUSIVE LANGUAGE
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 2, 2026 at 6:39 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ" ਮਿਲੀ

ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ "ਮਾਫ਼" ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ" ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੀਜ਼। ਅੱਜ, ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੱਸਿਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ - ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗਲਤੀ" ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।"

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੀਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ।

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TAGGED:

CJP PROTEST ABUSE PM MODI
GIRL APOLOGIZES TO PM
ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਸੀਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ
CJP PROTEST ABUSE PM MODI

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