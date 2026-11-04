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ਗੁਹਾਟੀ ਹੋਟਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਢੇਰ

ਘਨਕਾਂਤ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

GUWAHATI HOTEL SHOOTING
ਗੁਹਾਟੀ ਹੋਟਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਢੇਰ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 4, 2026 at 9:03 AM IST

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ਗੁਹਾਟੀ: ਗੁਹਾਟੀ ਹੋਟਲ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਘਣਕਾਂਤ ਗੋਗੋਈ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ'

ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਉਲੂਬਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਬਿਲਾਸ ਇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੇਲੇਨਾ ਭਾਰਾਲੀ, ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਬਰਸ਼ੀ ਕਸ਼ਯਪ (ਭਾਰਾਲੀ), ਭੂਦੇਵ ਭਾਰਾਲੀ, ਰਿਨਿਕਾ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

'ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਵਾਦ'

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਤੇਂਦਰ ਪਾਠਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਟੇਦਾਰ, ਘਣਕਾਂਤ ਗੋਗੋਈ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

'ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ'

ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ .32 ਬੋਰ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਸੀਨ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

TAGGED:

GUWAHATI HOTEL SHOOTING
ਗੁਹਾਟੀ ਹੋਟਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ
ਗੁਹਾਟੀ ਹੋਟਲ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਗੁਹਾਟੀ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
ਘਣਕਾਂਤ ਗੋਗੋਈ ਮੌਤ

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