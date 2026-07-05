'ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ' ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ' ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ

'ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ' ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, 'ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ' ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ।
Published : July 5, 2026 at 10:49 AM IST
ਪੰਚਕੂਲਾ/ਹਰਿਆਣਾ: ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਉੱਚ-ਨੀਚ ਦਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 18 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ "ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ" ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, "ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ" ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਰਵਾਓ ਟੈਸਟ
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟਰੱਸਟ, ਸੈਕਟਰ 18, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਆਈ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ, ਰੈਟਿਨਾ ਜਾਂ ਕੌਰਨੀਅਲ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ, ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਸਭ ਕੁਝ 13 ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 13' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਕਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਜਰੀ/ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੰਗਰ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ, ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ '13 ਹੀ 13' ਹੈ।"
ਮੋਹਾਲੀ ਫੇਜ਼-10 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਜ਼-10, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਜ਼-10 ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-18 ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-18, ਸੈਕਟਰ-26 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-45 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ।"
8 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 8 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਟੈਸਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਟਿਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਟਿਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
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