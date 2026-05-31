ETV Bharat / bharat

ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ, ਕਿਹਾ - ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

General NS Raja Subramanian takes over as Chief of Defence Staff
ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਸੀਡੀਐਸ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ (IANS)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 31, 2026 at 1:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਭਾਗੀ ਫੌਜੀ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਐਨਐਸਸੀਐਸ) ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਪ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।"

"ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਸਮਰਪਣ, ਸਾਹਸ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।"- ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ

ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਾਂਡ, ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੀਫ਼ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਰਹੇ।

ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ, 1985 ਨੂੰ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੀ 8ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ, ਬ੍ਰੈਕਨੈਲ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਲਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਗਜ਼ ਕਾਲਜ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਫਿਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਰਾਈਨੋ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਰਾਈਫਲਜ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 168 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਪਹਾੜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਦੋ ਕੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੇਜਰ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਟੈਚੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਫੌਜ) ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸਟਾਫ (ਓਪਰੇਸ਼ਨ), ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਫੌਜ) ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਅਤਿ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ, ਸੈਨਾ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGGED:

GEN NS RAJA SUBRAMANI
ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼
ਜਨਰਲ ਐਨਐਸ ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ
NEW CHIEF OF DEFENCE STAFF

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.