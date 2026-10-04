ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀ ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਕਾ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
Published : October 4, 2026 at 7:34 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਾਰਗਦਰਸੀ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਐਮਡੀ) ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬਾਘ ਲਿੰਗਮਪੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਾਕਾ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ 'ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ: ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ ਸਾਹਮਣਾ
ਐਮਡੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।'
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਬਕ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਸਨਮਾਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ।" ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੈਲਜਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, "ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਨੇ ਸਰੋਜ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿੰਬਾਦਰੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।