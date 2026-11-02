ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 27.3 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਿਰਫ਼ 61% ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜਾਈ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 4.6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
Published : November 2, 2026 at 7:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ (GEM) ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 273 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 95% ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ (11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2105 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਦੋ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 327 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 2024 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 61% ਬੱਚੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧੇ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ। 1990, 2000 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 327 ਮਿਲੀਅਨ (30%) ਵੱਧ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ) ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 161% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 95% ਬੱਚੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2105 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਸਕੂਲ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ (ਆਵਾਜਾਈ), ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2000 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 33% ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 273 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ 2000-2015 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3% ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਅਮਰੀਕੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ statspanda.com ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ 9.07 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5.43 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਪੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 80% ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 80% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ ਅਤੇ ਟੋਗੋ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮੋਰੱਕੋ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, 2000 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 88% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ) ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 37% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 61% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 62% ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 38% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ
ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 14 ਸਾਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 6 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 16 ਜਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੁੱਗਣੇ (9%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2000 ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ (ਗ੍ਰੇਡ ਦੁਹਰਾਓ) ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 62% ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 38% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 2015 ਤੋਂ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵੰਡ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੂਲੀ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, 54% ਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 26% ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 55% ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 40% ਦੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30% ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (UDISE+ 2025-26) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14.67 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਉਹ 1.03 ਕਰੋੜ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 24.72 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। 95% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, 99.5% ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ 98.5% ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਹਨ। UDISE (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) 2024-25 ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ 46 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।