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ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੁਆਹ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

FIRE BREAKS CLOTHING SHOP
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 6, 2026 at 5:12 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੂਰਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ -3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਅਤੇ ਗਲੀ ਨੰਬਰ - 5 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗਰੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਬਿਗਰੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ -3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ - 5 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਰੂ

ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਥਾਣਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹੱਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਰੋਲ ਬਾਗ: ਗੱਫ਼ਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਹਿਰ

ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰੋਲ ਬਾਗ ਸਥਿੱਤ ਗੱਫਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ- ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 22 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਇੰਜਣ, ਤਿੰਨ CAT ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ PCR ਵਾਹਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

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