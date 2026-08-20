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ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

ਹਿਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਪਨੂੰ ਉਰਫ਼ ਕਾਨਾ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

HISAR GANGSTER MURDER
ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 20, 2026 at 9:04 PM IST

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ਹਿਸਾਰ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਪਨੂੰ ਉਰਫ਼ ਕਾਨਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਪਾਨੂ ਦਾ ਕਤਲ:

ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਨੋਦ ਪਾਨੂ ਉਰਫ਼ ਕਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨਾ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 14 ਰਾਊਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

'ਕਤਲ ਸਮੇਤ 31 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ'

ਵਿਨੋਦ ਪਾਨੂ ਉਰਫ਼ ਕਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਸਮੇਤ 31 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਕਾਨਾ 'ਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਨੇੜਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ":

ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਏਐਸਪੀ ਮਯੰਕ ਮੁਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। 14 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।"

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HISAR COURT GANGSTER MURDER
ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਹਿਸਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਤਲ ਹਰਿਆਣਾ
HISAR GANGSTER MURDER

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