ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਲਾੜੀ ਨਾਲ ਲਏ 7 ਫੇਰੇ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨਪਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਲਾੜੀ ਮੇਟਾਚਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ।
Published : September 25, 2026 at 7:55 AM IST
ਹਰਿਆਣਾ: 45 ਸਾਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨਪਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਮੈਨਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਪਤਨੀ, ਮੇਟਾਚਨ ਨਾਲ ਦੁਲੀਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕੰਬੋਡੀਅਨ ਪਤਨੀ
ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਟਾਚਨ ਨੇ ਭਾਤਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਨਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਮੈਨਪਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ, ਮੇਟਾਚਨ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਮੇਟਾਚਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਟਾਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਝੱਜਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮੇਟਾਚਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਮੈਨਪਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ।
500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ
45 ਸਾਲਾ ਮੈਨਪਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨਪਾਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੈਨਪਾਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਨਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲੀ ਦੁਲੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੈਨਪਾਲ ਬਾਦਲੀ
ਮੈਨਪਾਲ ਬਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਝੱਜਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਥਾਨਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨਪਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 22 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡਕੈਤੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਤਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ, ਭੌਂਡਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਪਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਟਾਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
36 ਸਾਲਾ ਮੇਟਾਚਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੇਟਾਚਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੈਨਪਾਲ ਅਤੇ ਮੈਟਾਚਨ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਸਹੁਰੇ
ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਟਾਚਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।